Sharapova começa de forma arrasadora temporada na grama

Após a frustração de não chegar à final em Roland Garros, a russa Maria Sharapova começou a curta temporada de grama da WTA de forma arrasadora. Nesta quarta-feira, no torneio de Birmingham, na Inglaterra, a musa destruiu a norte-americana Lília Osterloh com direito a ´pneu´, por 6/4 e 6/0. Além de aproveitar o piso rápido, que favorece seu jogo de força, a russa pode aproveitar a temporada na grama para superar a belga Justine Henin e voltar ao primeiro lugar no ranking. Em 2006 em Birmingham, Sharapova não passou da semifinal, e um título lhe renderia pontos importantes. Na próxima rodada a russa enfrentará a austríaca Tamira Paszek, que bateu a norte-americana Meilen Tu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3). As duas nunca se enfrentaram. Outra que está bem na grama inglesa foi a sérvia Jelena Jankovic, cabeça-de-chave número dois do torneio. Ela despachou a búlgara Tsvetana Pironkova por tranqüilos 6/4 e 6/1 e se garantiu nas oitavas-de-final. Jankovic vem da semi inédita do Aberto da França e agora pega a nova musa que vem da Rússia, Maria Kirilenko. Jankovic leva vantagem no confronto direto, mas as duas só se confrontaram uma vez, no ano passado, em San Diego, nos Estados Unidos. Outros resultados desta quarta em Birmingham: Mara Santangelo (ITA) venceu Sania Mirza (IND) por 6/3, 3/6 e 7/6 (8/6) Yuliana Fedak (UKR) venceu Milagros Sequera (VEN) por 3/6, 6/4 e 6/3 Julia Vakulenko (UKR) venceu Andreja Klepac (ESL) por 6/4, 6/7 (5/7) e 6/3 Alona Bondarenko (UKR) venceu Yung-Jan Chan (TAW) por 6/3 e 6/4 Angelique Kerber (ALE) venceu Ahsha Rolle (EUA) por 6/4 e 6/1 *Atualizado às 12h32