Sharapova conta com abandono de rival australiana em Roma

Cabeça de chave número 3, a russa Maria Sharapova nem precisou se esforçar muito para estrear com vitória no Torneio de Roma, na Itália. Nesta terça-feira, ela vencia a australiana Jarmila Gajdosova por 1 set a 0 (6/2) e levava vantagem no segundo por 3 a 1, quando a adversária sentiu uma lesão no ombro e precisou abandonar a quadra.

Depois de folgar na primeira rodada, Sharapova está classificada para as oitavas de final após somente 53 minutos em quadra. Ela espera para conhecer sua adversária, que pode ser a norte-americana Madison Keys, cabeça de chave número 15, ou a vencedora do confronto entre a francesa Caroline Garcia e a sérvia Bojana Jovanovski.

Nesta terça, Sharapova mal foi testada. A número 3 do mundo até fez um bom primeiro set, no qual conseguiu três quebras e disparou sete aces, mas muito em função também da lesão de Gajdosova. A número 52 do ranking já entrou em quadra sentindo dores no ombro e o problema só se agravou depois de uma tentativa de Smash na segunda parcial.

Com isso, Sharapova se tornou a primeira classificada para as oitavas, mas outras quatro tenistas já se garantiram na segunda rodada do torneio nesta terça. Destaque para a espanhola Carla Suárez Navarro, décima cabeça de chave, que passou pela alemã Mona Barthel por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/3, e terá pela frente a britânica Heather Watson.

Nas outras partidas já encerradas, a russa Daria Gavrilova derrotou a suíça Belinda Bencic por 2 sets a 1, com 6/7 (2/7), 7/5 e 6/2, assim como a romena Alexandra Dulgheru diante da japonesa Misaki Doi: 6/7 (2/7), 6/3 e 6/3. Já a francesa Kristina Mladenovic precisou de dois sets para eliminar a porto-riquenha Monica Puig, com parciais de 7/ e 6/2.