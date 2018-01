Sharapova cresceu mais 12 centímetros Campeã de Wimbledon e vice-líder do ranking feminino, a mais festejada tenista do momento Maria Sharapova completará 18 anos na próxima semana, dia 19, e segundo seu preparador físico, Anatoli Glebov, está ainda em idade de desenvolvimento. Só nos últimos 12 meses, ela cresceu 12 centímetros, como garantiu o preparador. "Sua musculatura ainda não está definitivamente formada e Maria Sharapova vai continuar crescendo por pelo menos mais um ano", assegurou Glebov. "É importante que tenha bons períodos de descanso para não sofrer com lesões." Sharapova este ano já foi às semifinais do Aberto da Austrália, ganhou o título de Tóquio, mas também sofreu uma humilhante derrota por 6/0 e 6/0 para Lindsay Davenport, nas semifinais, de Indian Wells, denunciando sua necessidade de descansar.