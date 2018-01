Sharapova decide título em Birmingham A russa Maria Sharapova, cabeça-de-chave número 1, se classificou neste sábado à decisão do Torneio de Birmingham, na Inglaterra. Em apenas dois sets, parciais de 7/5 e 6/1, Sharapova derrotou a francesa Tatiana Golovin. A russa, segunda colocada no ranking mundial da WTA, tenta desbancar a norte-americana Lindsay Davenport do topo da classificação. A outra finalista é a sérvia Jelena Jankovic, que bateu a norte-americana Laura Granville por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. O Torneio de Birmingham é disputado em quadras de grama e serve de preparação para o Aberto de Wimbledon.