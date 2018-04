Sharapova derrota Azarenka e avança à semifinal em Roma

Sua próxima adversária será a compatriota Daria Gavrilova, que avançou ao eliminar a norte-americana Christina McHale por 6/2 e 6/4. Sharapova terá a oportunidade de devolver a derrota sofrida para a jovem rival, de apenas 21 anos, logo na estreia em Miami, em março.

Um triunfo na semifinal também tem importância para o ranking. Atual número três do mundo, Sharapova quer desbancar a romena Simona Halep do segundo posto para ir para Roland Garros como a segunda cabeça de chave do Grand Slam. Isso evitaria um confronto com a número 1 Serena Williams em uma eventual semifinal. O duelo só seria possível na grande decisão.

Para tanto, Sharapova dominou Azarenka nesta sexta, principalmente no segundo set. No primeiro, as duas fizeram uma disputa equilibrada. A russa saiu na frente ao quebrar o saque da adversária no quarto game. Azarenka respondeu logo em seguida ao obter uma quebra também. Mas Sharapova voltou a se impor no serviço da rival e abriu vantagem para fechar o set.

Mais consistente, a tenista da Rússia começou a segunda parcial quebrando novamente o saque da rival. E daí em diante praticamente não deu chances a Azarenka. A bielo-russa sofreu outra nova quebra e precisou salvar três match points para não levar a terceira. Com tranquilidade, Sharapova fechou no game seguinte e sacramentou a vitória.

OUTROS RESULTADOS - As chances de Sharapova alcançar o segundo posto do ranking aumentaram nesta sexta com a derrota da checa Petra Kvitova para a espanhola Carla Suárez Navarro por 6/3 e 6/2. Kvitova também poderia alcançar a posição nesta semana, caso alcançasse ao menos a final.

Com a eliminação, deixou a disputa concentrada em Sharapova e Halep. A tenista da Romênia segue brigando para sustentar sua posição no ranking. Nesta sexta, ela arrasou a compatriota Alexandra Dulgheru por 6/1 e 6/0. Se faturar o título, Halep garante o segundo lugar no ranking.