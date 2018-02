Sharapova derrota Venus e vai à final A tenista russa Maria Sharapova derrotou a norte-americana Venus Williams por dois sets a zero nesta quinta-feira e se classificou para a final do Masters Series de Miami. Sharapova venceu com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h17min. de jogo. A final está marcada para sábado, às 14 horas (de Brasília) e Sharapova vai enfentar a vencedora do confronto entre a francesa Amelie Mauresmo e a belga Kim Clijsters. Mauresmo garantiu sua vaga ao derrotar a servia-montenegrina Ana Ivanovic em fáceis 6-1 e 6-4, enquanto Clijsters venceu a russa Elena Dementieva por 6-2 e 6-4.