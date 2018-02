Sharapova desiste de disputar o WTA de Sydney

Depois de uma boa participação no Masters da WTA, a musa russa, Maria Sharapova, anunciou, nesta segunda-feira, que não participará do WTA de Sydney, que serve de preparação para o primeiro Grand Slam do ano, o da Austrália. Sharapova alegou problemas físicos em seu ombro, já que quer mais tempo para treinar e, assim, iniciar o circuito da WTA com reais chances de reassumir o posto de número 1 do mundo. Além de Sharapova, as irmãs Williams, Serena e Venus, disseram que não via disputar tal torneio, ao contrário da número 1 do mundo, Justine Henin, que confirmou presença e é a favorita ao título.