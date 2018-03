Sharapova desiste de jogar semifinal em Roma

A tenista russa Maria Sharapova afirmou neste sábado que desistiu de disputar a semifinal do torneio de tênis de Roma, contra a sérvia Jelena Jankovic, por causa de um pequeno estiramento no músculo da perna esquerda. Sharapova não quis pôr em risco sua participação no torneio de Roland Garros, que começará em 25 de maio. A russa afirmou que sentia dores desde a véspera, no segundo set da partida contra a suíça Patty Schnyder. A tenista número dois do mundo disse ter se submetido a uma massagem de duas horas e pensou estar recuperada. No entanto, sentiu uma forte dor na perna na manhã deste sábado. "Em semifinais de Grand Slam, tenta-se resolver qualquer lesão ou problema de todas as maneiras, inclusive tomando analgésicos, mas aqui não quis forçar", explicou Sharapova, que lamentou a ausência na semifinal contra a sérvia Jelena Jankovic. "Sinto muito por ter decepcionado meus fãs, mas este é um torneio muito duro. Se você não está 100% é melhor não jogar. Acho que tomei a decisão certa", disse. Desta forma, Jankovic avança à final e aguarda a vencedora do confronto entre a francesa Alize Cornet e a russa Anna Chakvetadze. Apesar do abandono no torneio italiano, Sharapova chegará a Roland Garros como líder do ranking da WTA, após o anúncio da aposentadoria da belga Justine Henin, número um do mundo. HAMBURGO O suíço Roger Federer se classificou para a final do Masters Series de Hamburgo com uma folgada vitória (6/3 e 6/1) sobre o italiano Andreas Seppi. Na disputa pelo título da competição, Federer vai enfrentar no domingo o vencedor do jogo entre o espanhol Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic. Federer já foi quatro vezes campeão em Hamburgo, a última delas no ano passado.