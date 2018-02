Sharapova deve disputar a Fed Cup pela Rússia

Demorou, mas a tenista russa, Maria Sharapova, finalmente fará parte da equipe russa na Fed Cup de tênis, que é a versão feminina da Davis Cup. A informação foi confirmada pelo técnico da equipe, Shamil Tarpishchev, em entrevista para a agência de notícias Ves Sport. "Ela jogará. Já está decidido." Tarpishchev negociou com o pai da tenista, que sempre achou que a participação de sua filha na equipe atrapalharia sua carreira no circuito da WTA. Sharapova chegou a integrar a equipe na última edição, mas alegou contusões, chegando a ser tachada de "traidora" pela federação de tênis de seu país. Depois da confusão, a tenista esteve presente na final, vencida pela Rússia diante da Itália, mas não jogou. A intenção de Sharapova seria participar da equipe russa de olho na vaga olímpica para Pequim, ainda mais agora, que a número 1 do mundo e atual campeã olímpica, a belga Justine Henin, desistiu de Pequim por alegar que teria problemas para se adaptar à poluição de cidade chinesa. Mesmo sem Sharapova, a equipe russa domina o cenário da Fed Cup, com as conquistas das edições de 2004, 2005 e 2007.