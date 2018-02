Sharapova diz que Circuito Feminino de tênis é limpo

A tenista russa Maria Sharapova afirmou neste sábado que o Circuito Feminino não enfrenta o problema de credibilidade pelo qual tem passado o masculino, onde vários jogadores foram acusados de se envolver num esquema ilegal de apostas. "O tênis feminino é muito limpo", afirma a russa, atual número cinco do Ranking da WTA. "Nós fazemos reuniões com os dirigentes e procuramos ficar fora de tudo o que pode denegrir a imagem do esporte." Sharapova, que está em Cingapura, ainda elogiou a nova superfície que será utilizada no Aberto da Austrália - o Grand Slam usará o "Plexicushion", que tornará a quadra mais consistente e permitirá mais velocidade. Neste domingo, Sharapova disputará uma partida exibição contra a compatriota Anna Chakvetadze, número seis da WTA.