Sharapova é a campeã do Masters A russa Maria Sharapova, de 17 anos, se recuperou de um erro de concentração no começo do terceiro set e, de virada, venceu a americana Serena Williams, 23 anos, por 2 sets a 1 (4/6, 6/2 e 6/4), conquistando o Masters Cup Feminino de tênis, na final disputada em Los Angeles, segunda-feira à noite. Serena Williams perdia por 5 a 2 no segundo set, quando sentiu uma lesão muscular no abdômen. A contusão afetou seriamente o serviço da americana no terceiro set, quando ela chegou a estar vencendo por 4 a 0. A vitória rendeu a Sharapova prêmio de US$ 1 milhão.