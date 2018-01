Sharapova é a mais bem paga do esporte Das 100 celebridades mais bem pagas do mundo, 25 são esportistas. A tenista russa Maria Sharapova, campeã de Wimbledon em 2004 e que tem apenas 18 anos, estampa a capa da atual edição da revista norte-americana Forbes, cujo tema é a lista anual dos maiores rendimentos dos famosos. Afinal, ela lidera a disputa entre as mulheres do esporte. No entanto, a bela tenista russa, com rendimento estimado em US$ 18,2 milhões nos últimos 12 meses, é apenas a 62ª colocada na lista geral das celebridades do planeta. Entre os homens, o esportista mais bem pago é o golfista norte-americano Tiger Woods (US$ 87 milhões), repetindo o feito do ano passado. Ronaldo é o único esportista brasileiro na lista da Forbes: com US$ 23 milhões, é o 18º atleta mais bem pago do mundo. Sharapova é um fenômeno de ascensão rápida. Além das milionárias premiações pelos títulos conquistados - foram 10 torneios de simples da WTA vencidos, que a levaram ao segundo posto no ranking do esporte -, a beleza da russa provocou uma chuva de ofertas de contratos de publicidade. Sem se desligar dos treinos, ela jura se dedicar aos patrocinadores só três semanas por ano. Além da revelação russa, estão na lista outras três tenistas, todas norte-americanas - as irmãs Serena e Venus Williams e Lindsay Davenport - e uma jogadora de golfe, a sueca Annika Sorenstan. Com seus US$ 87 milhões ganhos desde junho do ano passado, Tiger Woods reina absoluto entre os homens do esporte. O alemão Michael Schumacher, heptacampeão mundial da Fórmula 1, surge logo atrás, com US$ 60 milhões. Além de Ronaldo, o único jogador de futebol da lista é o inglês David Beckham (US$ 32,5 milhões).