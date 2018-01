Sharapova é bicampeã em Birmingham A russa Maria Sharapova conquistou, neste domingo, o bicampeonato do Torneio de Birmingham, na Inglaterra. Em quase duas horas de jogo, Sharapova venceu a sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 4/6 e 6/1. Essa foi a 10ª conquista da carreira de Sharapova, que se prepara para defender o título do Aberto de Wimbledon, previsto para começar no próximo dia 20. Além disso, a russa, de apenas 18 anos, conseguiu a 17ª vitória consecutiva em quadras de grama.