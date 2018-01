Sharapova é campeã do Torneio de Doha A tenista russa Maria Sharapova precisou de três sets para conquistar o título do Torneio de Doha, no Catar, que distribuiu US$ 600 mil em prêmios. Com parciais de 4-6, 6-1 e 6-4, a quarta cabeça-de-chave da competição bateu neste sábado por 2 a 1 a australiana Alicia Molik e garantiu o troféu.