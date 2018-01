Sharapova é campeã em Tóquio A russa Maria Sharapova venceu neste domingo o torneio Pan-Pacífico, em Tóquio, ao derrotar a número 1 do mundo, a norte-americana Lindsay Davenport, por 2 sets a 1, com parciais de 6-1 , 3-6 e 7-6 (7-5). É o primeiro título dela deste campeonato. Já Davenport tentava o pentacampeonato em Tóquio. "Foi uma partida muito disputada. Lindsay jogou de forma surpreendente e tudo se definiu no tie-break", afirmou Sharapova, de apenas 17 anos, que receberá US$ 189 mil pelo título. Davenport, que já havia perdido na semana passada o Aberto da Austrália para a compatriota Serena Williams, teve quer atendida pelos médicos depois do primeiro set por causa de dores na coxa esquerda. Apesar do problema, a tenista norte-americana disse que sua adversária esteve melhor. "Tentei fazer com que os pontos fossem mais rápidos, mas no tie-break e ela fez boas jogadas e eu não pude alcançar muitas bolas", disse. "Ela é uma grande jogadora e, como é jovem, disputará muitas finais nos próximos anos". Com a vitória, Sharapova deverá ocupar o terceiro lugar do ranking, atrás de Davenport e Serena Williams.