Sharapova e Clijsters chegam às quartas na Austrália A principal favorita ao título do Aberto da Austrália, a russa Maria Sharapova teve um jogo difícil nesta segunda-feira contra sua compatriota Vera Zvonareva, 24.ª do mundo, mas venceu por 7/5 e 6/4. Já Kim Clijsters, cabeça-de-chave número quatro segue sem perder sets no primeiro Grand Slam de 2007. A belga derrotou a eslovaca Daniela Hantuchova, cabeça-de-chave 15, por 6/1 e 7/5. Sharapova foi quebrada apenas uma vez contra Zvonareva. Ela vencia por 5/2 o segundo set quando foi surpreendida. O jogo quase se complicou. A rival confirmou o serviço e na seqüência chegou a ter 0/40. Mas então, mais concentrada, a cabeça-de-chave 1 virou o game. A russa aparece no momento como a vice-líder do ranking da WTA, mas independentemente do que aconteça em Melbourne no restante do torneio será a número 1 do mundo na próxima semana. A belga Justine Henin-Hardenne, atualmente no topo, não jogou o evento e Amélie Mauresmo foi eliminada nas oitavas. Clijsters tem um excelente retrospecto em Melbourne. Ela foi semifinalista em 2002, 2003 e 2006 e vice-campeã em 2004, quando perdeu na final para a compatriota Justine Henin-Hardenne. O único título de Grand Slam da belga aconteceu há dois anos, no US Open. Na próxima rodada, Sharapova encara outra compatriota, Anna Chakvetadze, que vem de vitória sobre a suíça Patty Schnyder com parciais de 6/4 e 6/1. A musa jogou duas vezes contra Chakvetadze e venceu as duas. Clijsters vai realizar nas quartas-de-final um duelo esperado desde a primeira rodada da competição Aberto. A belga vai medir forças com Martina Hingis, cabeça-de-chave número seis. Nesta segunda-feira a suíça bateu a chinesa Li Na por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/0. O confronto entre Clijsters e Hingis desempatará o retrospecto entre as duas tenistas, pois cada uma conta com quatro vitórias.