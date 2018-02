Sharapova e Clijsters vencem e se enfrentam na semifinal A bela russa Maria Sharapova e a fera belga Kim Clijsters venceram, nesta quarta-feira, Anna Chakvetadze e Martina Hingis, respectivamente, e se enfrentam nas semifinais do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam de 2007. Sharapova, cabeça-de-chave número um da competição, teve certa dificuldade com o consistente jogo de fundo de Chakvetadze, mas eliminou sua compatriota por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/5. "Foi difícil. Acho que não teve um ponto fácil sequer na partida. Tive de trabalhar muito cada ponto", disse Sharapova. Mas o destaque da rodada foi a partida entre a belga e sua amiga, a suíça Martina Hingis por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/4, em duas horas e dois minutos de jogo. As duas tenistas já figuraram no topo do ranking mundial. Hingis dominou o jogo no primeiro set, dando a impressão que venceria a partida com certa facilidade. Mas a suíça não conseguiu manter o ritmo de Clijsters, que aproveitou a desatenção da adversária para dominar o confronto, virar e avançar em Melbourne. Sua melhor campanha no Aberto da Austrália aconteceu em 2004, quando alcançou a decisão, mas perdeu para a compatriota Justine Henin-Hardenne por 2 a 1. Em Grand Slam, Clijsters tem apenas um título, o do Aberto dos Estados Unidos, em 2005. E se depender do confronto direto com Sharapova, a belga pode ser apontada favorita, pois lidera por 4 a 2.