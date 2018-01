Sharapova e Davenport vão à final A russa Maria Sharapova e a norte-americana Lindsay Davenport vão disputar a final do Torneio Pan-Pacífico, em Tóquio. A russa garantiu sua vaga ao derrotar a japonesa Shinibu Asagoe por dois sets a zero. Sharapova teve muita facilidade na primeira série e venceu por 6/1. Na segunda, as coisas não foram assim tão simples. Sharapova só venceu no tie-break, por 7/6 (7-3). Lindsay Davenport por sua vez, eliminou a russa Svetlana Kuznetsova também em dois sets, com parciais de 6-1 e 7-6 (7/2).