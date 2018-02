Sharapova é eliminada em Moscou A russa Maria Sharapova foi eliminada nas quartas-de-final do Torneio de Moscou, após perder para sua compatriota Dinara Safina por 1-6, 6-4 e 7-5. Sharapova, que disputava pela primeira vez um torneio em solo russo, precisou de apenas 31 minutos para ganhar o primeiro set, mas no segundo set Safina reagiu, e aproveitando que a número um do mundo diminuiu seu ritmo de jogo, venceu e levou o jogo para o terceiro set. "Quando perdia por 5-1 no último set, eu relaxei e joguei meu tênis, mas no momento decisivo perdi minha oportunidade e falhei" disse Sharapova depois da partida, reconhecendo que Safina jogou muito bem. Safina enfrentará na semifinal a francesa Mary Pierce, terceira cabeça-de-chave, classificada após derrotar a russa Elena Likhovtseva por 7-5, 4-6 e 7-6 (8-6), em um dos jogos mais disputados da rodada. A outra semifinal será entre a italiana Francesca Schiavone e a russa Elena Dementieva, quarta cabeça-de-chave. Schiavone venceu a russa Svetlana Kuznetsova, oitava cabeça-de-chave, por 6-3 e 6-1, enquanto que Dementieva eliminou sua compatriota Anastasia Myskina, sexta cabeça-de-chave, por 6-2 e 6-3.