Sharapova é eliminada na estreia no Aberto da Austrália

A russa Maria Sharapova cometeu muitos erros e foi eliminada na sua estreia no Aberto da Austrália. A campeã da chave feminina em 2008 foi superada pela compatriota Maria Kirilenko por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 3/6 e 6/4.

Nervosa, Sharapova cometeu 58 erros não-forçados na partida, sofrendo a sua pior derrota em um Grand Slam desde 2003, quando foi eliminada na estreia de Roland Garros e do Aberto da Austrália. Na próxima rodada, Kirilenko vai enfrentar a austríaca Yvonne Meusburger, que eliminou a suíça Timea Bacsinszky nesta segunda-feira.

Já a belga Kim Clijsters precisou de apenas 59 minutos para avançar no Aberto da Austrália. Ela superou a canadense Valerie Tetreault por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4. Agora, ela vai enfrentar a vencedora do jogo entre Sesil Karatancheva e Tamarine Tanasugarn.

A também belga Justine Henin estreou bem no seu primeiro Grand Slam após o retorno da aposentadoria. Ela superou a compatriota Kirsten Flipkens por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Sua próxima rival sairá do jogo entre as russas Vera Dushevina e a Elena Dementieva, número 5 do mundo.

Em busca do seu primeiro título de Grand Slam, a russa Dinara Safina começou com um triunfo a sua campanha no Aberto da Austrália. Ela derrotou a eslovaca Magdalena Rybarikova por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. Sua adversária na segunda rodada sairá do jogo entre Regina Kulikova e Barbora Zahlavova Strycova.

Svetlana Kuznetsova foi outra tenista russa a avançar com facilidade. Ela derrotou a australiana Anastasia Rodionova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.