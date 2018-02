Sharapova é eliminada por compatriota em Indian Wells Tenista número 1 do mundo, a russa Maria Sharapova foi eliminada nas oitavas-de-final do Master Series de Indian Wells, nos Estados Unidos, pela compatriota Vera Svonareva, 20.ª do ranking da WTA, que a venceu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/1, em mais de duas horas de jogo. Sharapova, que ainda não conseguiu nenhum título este ano, chegou a ter 5 a 4 para fechar no segundo set, mas não conseguiu confirmar seu serviço e permitiu a virada. Ela é a atual campeã de Indian Wells e, com a eliminação, vai perder pontos no ranking da WTA - pode, inclusive, ceder a liderança à belga Justine Henin. Zvonareva é a terceira jogadora a superar a número 1 do mundo nesta temporada: as outras foram a norte-americana Serena Williams, na decisão do Aberto da Austrália, e a sérvia Ana Ivanovic, na semifinal do Torneio de Tóquio. A adversária de Zvonareva nas quartas-de-final será a chinesa Li Na, 12.ª cabeça-de-chave, que bateu a sérvia Jelena Jankovic, sétima pré-classificada, por 2 a 1, com parciais de 6/3 e 7/6 (7-1).