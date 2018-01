Sharapova e Halep avançam às semifinais e podem se encontrar na decisão na China

Em preparação para o Aberto da Austrália, a russa Maria Sharapova (59ª colocada no ranking da WTA) se classificou nesta quinta-feira às semifinais do Torneio de Shenzen ao derrotar a casaque Zarina Diyas (66ª) por duplo 6/3, seguindo na rota para uma possível decisão com a romena Simona Halep, a primeira cabeça de chave do evento chinês e número 1 do mundo.

A dona de cinco títulos de torneios do Grand Slam ditou o ritmo do jogo contra Diyas, tendo disparado 24 winners e cinco aces para conquistar a vitória em menos de 1 hora e 30 minutos nesta quinta-feira. "Eu não joguei meu melhor tênis, e certamente há muitas coisas para melhorar", disse Sharapova. "A coisa boa é que ganhei e tenho mais uma chance de jogar amanhã (sexta-feira).

Nas semifinais, Sharapova vai encarar a checa Katerina Siniakova (47ª), atual campeã em Shenzhen e cabeça de chave número 6, que bateu a compatriota Kristyna Pliskova (61ª) por duplo 6/2.

Sharapova ficou fora do último Aberto da Austrália por causa de uma suspensão por doping pelo uso de Meldonium, identificado em teste realizado no Melbourne Park em 2016 e agora tenta chegar embalada ao evento, que começará em 15 de janeiro.

Halep também passou às semifinais ao superar em apenas 57 minutos a bielo-russa Aryna Sabalenka (73ª) por duplo 6/2, um dia depois de assegurar a sua manutenção na liderança do ranking da WTA ao menos até o Aberto da Austrália.

A próxima rival de Halep será a compatriota Irina-Camelia Begu (43ª), que avançou para as semifinais em Shenzhen com uma vitória por duplo 7/5 sobre a húngara Timea Babos (55ª).

AUCKLAND

A chuva forte impediu a realização de todos os jogos das quartas de final do Torneio de Auckland nesta quinta-feira. As partidas estão previstas para sexta, quando também deverão ocorrer as semifinais. Os duelos são Caroline Wozniacki x Sofia

Kenin, Julia Görges x Polona Hercog, Barbora Strycova x Hsieh Su-Wei e Agnieszka Radwasnka x Sachia Vickery.