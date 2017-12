Sharapova e Hantuchova vencem em Tóquio A tenista eslovaca Daniela Hantuchova estreou com vitória no Torneio de Tóquio, que distribui US$ 1,3 milhão em prêmios. Ela derrotou nesta terça-feira a australiana Alicia Molik por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (7/9) e 7/5. A russa Maria Sharapova também ganhou na primeira rodada no Japão, ao fazer um duplo 6/1 na japonesa Yuka Yoshida. Em outros jogos do dia, a norte-americana Laura Granville derrotou a russa Alina Jidkova por 7/5 e 6/2, a japonesas Saori Obata venceu a ucraniana Julia Vakulenko por 7/5 e 6/3, a russa Tatiana Panova ganhou da chinesa Jie Zheng por 6/4 e 6/3, a búlgara Magdalena Maleeva eliminou a norte-americana Lisa Raymond por 4/6, 6/2 e 6/3 e a venezuelana Maria Vento-Kabchi superou a russa Elena Likhovtseva por 6/3 e 7/6 (7/5).