Sharapova e Hingis conhecem rivais na estréia em Tóquio As duas principais favoritas para o título do torneio de Tóquio, Maria Sharapova e Martina Hingis, conheceram, nesta terça-feira, suas adversárias de estréia. A russa pegará a italiana Francesca Schiavone, que passou pela japonesa Erika Takao por 2 sets 0, com um duplo 7/5. Já Hingis enfrentará a norte-americana Nicole Pratt, que passou pela sua compatriota Meghann Shaughnessy, cabeça-de-chave número quatro, por 2 sets a 1 1, com 6/7 (7/4), 6/1 e 6/4. Em outros resultados válidos pela primeira rodada da competição, a sérvia Ana Ivanovic, cabeça-de-chave número cinco, passou na pela norte-americana Shenay Perry por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Já francesa Severine Bremond superou sua compatriota Marion Bartoli por 6/0 e 6/2. Outro destaque foi a chinesa Na Li, cabeça-de-chave número seis, também avançou ao vencer a norte-americana Lilia Osterloh por 6/3 e 6/2. A sérvia aguarda agora a vencedora do duelo entre a italiana Mara Santangelo e a japonesa Aiko Nakamura. A francesa vai encarar a italiana Roberta Vinci, que eliminou a eslovaca Daniela Hantuchova, cabeça-de-chave número oito, por 2 sets 0, com um duplo 6/4. Já a chinesa terá pela frente quem passar do encontro entre a australiana Samantha Stosur e a russa Vera Zvonareva.