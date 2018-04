Sharapova e Ivanovic avançam às oitavas em Madri

MADRI - Duas das principais musas do tênis, Maria Sharapova e Ana Ivanovic venceram seus jogos com tranquilidade nesta terça-feira e avançaram às oitavas de final do Torneio de Madri. A tenista da Rússia foi quem teve menor dificuldade em quadra. Cedeu apenas três games diante da norte-americana Christina McHale e venceu por 6/1 e 6/2, em apenas 1h06min.

Com atuação consistente, Sharapova só não foi impecável porque perdeu o saque na única chance de quebra cedida à rival, 55ª colocada no ranking, no segundo set. Afora o vacilo, a número dois do mundo dominou a partida e exibiu melhor rendimento em todos os fundamentos.

Nas oitavas de final, sua adversária será a alemã Sabin Lisicki, que eliminou a eslovaca Dominika Cibulkova, 15ª cabeça de chave, por 7/6 (7/4) e 7/6 (7/3). Se avançar, poderá cruzar com a checa Petra Kvitova, atual número oito do ranking da WTA.

Antes da vitória de Sharapova, a sérvia Ana Ivanovic mostrou boa forma ao despachar a sul-africana Chanelle Scheepers por duplo 6/2 em apenas 55 minutos de partida. Agora, ela terá pela frente a britânica Laura Robson, algoz da polonesa Agnieszka Radwanska, atual número quatro do mundo.

Ainda nesta terça, Svetlana Kuznetsova levou a melhor sobre Nadia Petrova em duelo de russas. A campeã de Roland Garros bateu a compatriota por 7/6 (7/2), 4/6 e 6/4. Na sequência, ela vai encarar a alemã Angelique Kerber, 6ª do ranking.

Completando a rodada do dia, a tenista da casa Anabel Medina Garrigues despachou a norte-americana Madison Keys por 7/6 (7/3) e 6/3. Na briga por uma vaga nas quartas, a espanhola vai duelar com a casaque Yaroslava Shvedova.