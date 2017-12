Sharapova e Mauresmo nas semifinais A alegria da torcida está garantida: a russa Maria Sharapova foi uma das primeiras a ganhar vaga nas semifinais do Masters Feminino, o WTA Championship, que se disputa na Staples Arena, de Los Angeles. Com sua segunda vitória no torneio, ganhou de Vera Zvonareva por 6/4 e 7/5, está na segunda fase da competição, mas só vai conhecer sua adversária neste domingo.Também a francesa Amelie Mauresmo passou para a segunda etapa, ao derrotar a russa Svetlana Kuznetsova por 6/3 e 6/2. Mauresmo e Sharapova se enfrentam na última partida do round robin para definir quem fica com a primeira colocação do grupo vermelho. Este resultado positivo de Mauresmo - indo para as semifinais - foi muito importante na sua luta para terminar o ano como líder do ranking feminino. Sua rival nesta briga, a norte-americana Lindsay Davenport sofre ameaça de cair já na primeira fase em Los Angeles, depois de ter sido surpreendida por Anastasia Myskina por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/5) e 6/4. Com a derrota de Davenport, a situação do grupo preto fica complicada, com muitas alternativas de classificação. A norte-americana - atual número 1 do mundo - faz um jogo de vida ou morte diante da compatriota Serena Williams. Já Myskina vai enfrentar a também russa Elena Dementieve e precisa de uma vitória em dois sets para ir as semifinais, sem depender do resultado de outras partidas. Assim como no Masters masculino, em Los Angeles, a primeira de um grupo enfrenta a segunda do outro, nas semifinais, e as vencedores decidem o título, que curiosamente será disputado na segunda-feira. A campeã vai embolsar um cheque de US$ 1 milhão. MASCULINO - No Masters Cup de Houston, a rodada de abertura na segunda-feira terá um encontro entre campões na primeira partida. Às 17 horas de Brasília, Roger Federer, vencedor do Aberto da Austrália, Wimbledon e US Open, vai enfrentar o campeão de Roland Garros, Gaston Gaudio. A segunda partida do dia terá Lleyton Hewitt diante de Carlos Moya. Na terça-feira, Marat Safin enfrenta o argentino Guillermo Coria, às 17 horas de Brasília, e Tim Henman desafia Andy Roddick, às 23 horas de Brasília. A SporTV anuncia a transmissão desses jogos.