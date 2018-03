Sharapova e Mauresmo nas semifinais Favoritas ao título, as tenistas Maria Sharapova e Amelie Mauresmo garantiram nesta sexta-feira vagas nas semifinais do Torneio de Roma, que distribui US$ 1,3 milhão em prêmios. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Sharapova venceu a também russa Elena Bovina por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Assim, a tenista russa de 18 anos segue firme na luta pelo título em Roma, que a colocará na liderança do ranking mundial. A adversária de Sharapova sairá do confronto entre a russa Evgenia Linetskaya e a suíça Patty Schnyder. A outra semifinal já está definida. A francesa Mauremo, que é cabeça-de-chave número 2 do torneio, derrotou nesta sexta-feira a espanhola Conchita Martinez por 6/1 e 6/2. E irá enfrentar a russa Vera Zvonareva, que ganhou da italiana Francesca Schiavone por 7/5 e 7/6 (7/4).