Sharapova e Mauresmo são eliminadas As duas principais favoritas ao títuto do Torneio de Berlim foram eliminadas nesta sexta-feira. A russa Maria Sharapova e a francesa Amelie Mauresmo, cabeças-de-chave número 1 e 2 respectivamente, perderam durante a disputa das quartas-de-final. A derrota foi mais sofrida para Sharapova, que assumiria a liderança do ranking mundial caso conquistasse o título em Berlim. Ela perdeu para a belga Justine Henin-Hardenne por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Já Mauresmo acabou eliminada pela russa Nadia Petrova, ao sofrer 6/2 e 6/3 pelas quartas-de-final do torneio que distribui US$ 1,3 milhão em prêmios. A adversária de Henin nas semifinais já está definida. Será a suíça Patty Schnyder, que ganhou da russa Svetlana Kuznetsova com um duplo 6/2. Enquanto isso, Petrova espera a vencedora do confronto Elena Bovina e Jelena Jankovic.