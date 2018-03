Sharapova e Mauresmo vencem em Berlim A tenista russa Maria Sharapova passou sem problemas pela segunda rodada do Torneio de Berlim. Cabeça-de-chave número 1, a russa venceu a alemã Anna Lena Groenefeld por dois sets a zero, com parciais de 6-2 e 6-2. Outra que venceu sem dificuldade, foi a francesa Amelie Mauresmo, que derrotou a israelense Anna Smashnova em dois sets: 6-4 e 6-1. A belga Justine Henin-Hardenne, por sua vez, venceu a russa Maria Kirilenko por 2 sets a 1, de virada, parciais de 2-6, 6-1 e 6-3. A servia Jelena Jankovic venceu a italiana Flavia Pennetta (2-6, 6-4 e 7-6) e a russa Elena Bovina eliminou a grega Eleni Daniilidou (5-7, 7-5 e 6-1). O torneio alemão distribui U$ 1,3 milhão em prêmios.