Sharapova e Molik na final em Doha Foram definidas nesta sexta-feira as finalistas do Torneio de Doha, no Catar, que distribui US$ 600 mil em prêmios. A russa Maria Sharapova irá enfrentar a australiana Alicia Molik na luta pelo título. Molik enfrentou nesta sexta-feira a francesa Amelie Mauresmo, que era cabeça-de-chave número 1 do torneio, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (13/11) e 6/1. Já Sharapova passou pela eslovaca Daniela Hantuchova também por 2 a 0, com 6/2 e 6/4.