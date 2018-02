Sharapova é multada por receber instruções de seu pai A tenista russa Maria Sharapova, que a partir da próxima segunda-feira assumirá o primeiro lugar no ranking mundial da WTA, foi multada nesta quinta em US$ 2 mil por ter recebido instruções de maneira ilícita de seu pai, Yuri Sharapov, no Aberto da Austrália. O episódio aconteceu nas quartas-de-final, quando a russa derrotou sua compatriota Anna Chakvetadze. Durante a partida, Sharapov, que estava na tribuna, fez gestos com as mãos para a sua filha, o que acabou desagradando parte dos juízes. O ato foi considerado ilegal. "É algo absolutamente normal", contou Sharapova, que não concordou com a punição. "Passei todos os dias da competição com meu pai. Estou segura que o pai de Anna fez o mesmo com ela. Eles estão motivados e querem que suas filhas vençam. Por isso os gestos." Nesta quinta, Sharapova se classificou à final do Aberto da Austrália ao derrotar a belga Kim Clijsters. Sua adversária será a norte-americana Serena Williams.