Sharapova e Serena avançam em Pequim A tenista russa Maria Sharapova avançou nesta sexta-feira à semifinal do Torneio de Pequim ao eliminar a sérvia Jelena Jankovic, que deixou a quadra com uma lesão no tornozelo quando perdia o primeiro set por 5-2. Sua compatriota Nadia Petrova não teve a mesma sorte e também precisou abandonar o jogo por contusão no tornozelo quando perdia por 6-2 e 4-1 para a norte-americana Serena Williams. Já a russa Svetlana Kuznetsova eliminou a argentina Gisela Dulko por 6-4 e 6-2 e será adversária de Sharapova na próxima fase. Serena vai enfrentar a russa Vera Zvonareva, que derrotou a espanhola Anabel Medina Garrigues por 6-2 e 6-3. Vale lembrar que o torneio distribui US$ 585 mil em prêmios e conta pontos para o ranking mundial da WTA.