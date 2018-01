Sharapova e Serena na semifinal A norte-americana Serena Williams se impôs com facilidade sobre a francesa Amelie Mauresmo, na vitória, hoje, em 71 minutos de jogo, por 6/2 e 6/2. Com o resultado, Serena passou para as semifinais do Aberto da Austrália, que está sendo disputado em Melbourne. Agora ela terá pela frente a russa Maria Sharapova, para quem a americana perdeu a final de Wimbledon no ano passado.