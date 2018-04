Sharapova e Wozniacki estreiam com vitória em Paris

PARIS - Atual campeã, Maria Sharapova estreou com uma vitória tranquila em Roland Garros. Nesta segunda-feira, a russa despachou Hsieh Su-Wei, de Taiwan, por fáceis 6/2 e 6/1, em apenas 54 minutos.

Sem sofrer resistência, a número dois do mundo se impôs no jogo desde o início. Não teve o saque ameaçado em nenhum momento, obteve bom aproveitamento no serviço e faturou quatro quebras de saque. Nem os 19 erros não forçados atrapalharam a vitória da russa.

Na segunda rodada, ela vai enfrentar a canadense Eugenie Bouchard, uma das jovens promessas do tênis. Com apenas 19 anos, ela avançou em Roland Garros ao superar a búlgara Tsvetana Pironkova por 6/1 e 7/6 (7/2).

Sharapova não foi a única Top 10 a vencer na estreia nesta segunda. Antes dela, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a alemã Angelique Kerber não tiveram maiores problemas para faturar a primeira vitória no saibro francês. Wozniacki derrotou a britânica Laura Robson por 6/3 e 6/2, enquanto Kerber venceu a compatriota Mona Barthel por 7/6 (8/6) e 6/2.

A próxima adversária da dinamarquesa será a sérvia Bojana Jovanovski, que eliminou a checa Barbora Zahlavova Strycova por 6/3 e 6/2. Kerber, por sua vez, vai duelar com a eslovaca Jana Cepelova - bateu a norte-americana Christina McHale por 7/6 (7/3), 2/6 e 6/4.

Campeã de Roland Garros em 2010, a italiana Francesca Schiavone passou pela húngara Melinda Czink por 6/0 e 7/6 (7/1), enquanto a russa Svetlana Kuznetsova, campeã em 2009, derrotou a compatriota Ekaterina Makarova por 6/4 e 6/2.

Entre as cabeças de chave, somente a espanhola Carla Suarez Navarro (20ª) teve trabalho para vencer na estreia. Ela precisou de três sets para bater a romena Simona Halep 3/6, 6/2 e 6/2. A norte-americana Varvara Lepchenko (29ª) superou a croata Mirjana Lucic-Baroni por 6/1 e 6/2, enquanto a jovem americana Sloane Stephens (17ª) passou pela italiana Karin Knapp por 6/2 e 7/5.

Ainda nesta segunda-feira, avançaram à segunda rodada as americanas Madison Keys, Melanie Oudin e Vania King, as eslovacas Magdalena Rybarikova e Zuzana Kucova, a francesa Mathilde Johansson, a argentina Paula Ormaechea, as espanholas Maria Teresa Torro e Garbine Muguruza Blanco, a ucraniana Elina Svitolina e a chinesa Jie Zheng.