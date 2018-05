Sharapova entra no Top 30 do ranking da WTA após ser semifinalista em Roma

A ascensão da russa Maria Sharapova ao grupo das 30 melhores tenistas do mundo foi a principal novidade na atualização desta segunda-feira do ranking da WTA. Após avançar para as semifinais do Torneio de Roma, ela ascendeu para a 29ª colocação com 1.513 pontos.

+ Com 'pneu', Svitolina atropela Halep e fatura o bicampeonato em Roma

Sharapova ganhou 11 posições nesta atualização do ranking, atingindo um posto que lhe deixará na condição de cabeça de chave de Roland Garros, Grand Slam parisiense que começará a ser disputado no domingo. Além disso, ela figura no Top 30 da lista da WTA pela primeira vez desde junho de 2016.

Algoz de Sharapova em Roma e vice-campeã do evento italiano, a romena Simona Halep permaneceu na liderança do ranking, com 7.270 pontos. Mas ela é seguida de perto pela dinamarquesa Caroline Wozniacki, segunda colocada, com 6.935, após parar nas quartas de final em Roma. E a espanhola Garbiñe Muguruza, que caiu logo na segunda rodada, é a terceira colocada, com 6.010 pontos.

A ucraniana Elina Svitolina foi bicampeã do Torneio de Roma e se manteve na quarta colocação, com 5.505 pontos. Agora, então, ela é seguida pela letã Jelena Ostapenko, que ascendeu após avançar até as quartas de final no Torneio de Roma, ultrapassando a checa Karolina Pliskova, que parou logo na segunda rodada.

A francesa Caroline Garcia, eliminada nas quartas de final, permanece em sétimo lugar, à frente da checa Petra Kvitova, que não disputou o evento italiano por estar lesionada. E o Top 10 é completado por duas tenistas dos Estados Unidos: Venus Williams e Sloane Stephens, sendo que ambas caíram na terceira rodada em Roma.

Única brasileira entre as cem melhores tenistas do mundo, Beatriz Haddad Maia ascendeu um posto nesta atualização do ranking e agora está na 89ª colocação.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.º - Simona Halep (ROM), 7.270 pontos

2.º - Caroline Wozniacki (DIN), 6.935

3.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 6.010

4.º - Elina Svitolina (UCR), 5.505

5.º - Jelena Ostapenko (LET), 5.382

6.º - Karolina Pliskova (RCH), 5.335

7.º - Caroline García (FRA), 5.170

8.º - Petra Kvitova (RCH), 4.550

9.º - Venus Williams (EUA), 4.201

10.º - Sloane Stephens (EUA), 4.164

11.º - Julia Görges (ALE), 3.090

12.º - Angelique Kerber (ALE), 3.040

13.º - Madison Keys (EUA), 2.826

14.º - Daria Kasatkina (RUS), 2.825

15.º - Coco Vandeweghe (EUA), 2.533

16.º - Elise Mertens (BEL), 2.525

17.º - Ashleigh Barty (AUS), 2.328

18.º - Kiki Bertens (HOL), 2.250

19.º - Magdalena Rybarikova (ESQ), 2.225

20.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.225

89.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 734