Sharapova está de olho no Masters A briga entre as mulheres pela liderança do ranking da WTA está bem mais acirrada. Esta semana, a então número 1, a russa Maria Sharapova caiu para a terceira posição sendo ultrapassada pela norte-americana Lindsay Davenport ? campeã em Zurique, no domingo ? e pela belga Kim Clijsters. Sharapova está se poupando para jogar o Porsche WTA Tour Championship, torneio com as oito melhores tenitas da temporada, mas disputa a competição com a responsabilidade de defender os pontos do título conquistado neste mesmo torneio em Los Angeles, no ano passado. O chamado Masters Feminino será jogado de 7 a 13 de novembro, mais uma vez em Los Angeles.