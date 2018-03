Sharapova está nas oitavas de Indian Wells A tenista russa Maria Sharapova se classificou às oitavas-de-final do Masters Series de Indian Wells ao vencer nesta segunda-feira a búlgara Sesil Karantcheva por 3-6, 6-3 e 6-2. Nos demais jogos da competição que distribui US$ 2,1 milhões em prêmios, além de pontos no ranking mundial da WTA, a norte-americana Amy Frazier superou a eslovaca Martina Sucha por 6-2 e 6-1, enquanto a checa Barbara Strycova eliminou sua compatriota Iveta Benesova, contundida.