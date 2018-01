Sharapova está nas quartas-de-final A tenista russa Maria Sharapova confirmou o favoritismo e garantiu vaga nas quartas-de-final do Torneio de Birmingham, na Inglaterra. Cabeça-de-chave número 2, ela ganhou nesta quinta-feira da australiana Samantha Stosur por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/1. O Torneio de Birmingham, que distribui US$ 200 mil em prêmios, é disputado em quadras de grama e serve de preparação de Wimbledon, o Grand Slam que começa no dia 20 de junho. Em outras partidas realizadas nesta quinta-feira, a tailandesa Tamarine Tanasugarn derrotou a francesa Stephanie Foretz por 2/6, 6/3 e 6/3, a norte-americana Laura Granville ganhou da sua compatriota Jamea Jackson por 7/6 (7/5) e 6/4 e a russa Anna Chakvetadze venceu a japonesa Shinobu Asagoe por duplo 6/4.