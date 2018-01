Sharapova está nas quartas-de-final Maria Sharapova continua sua caminhada tranqüila ao bicampeonato do torneio de Wimbledon. Nesta segunda-feira, em Londres, a tenista russa de 18 anos ganhou fácil da francesa Nathalie Dechy por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, Sharapova espera agora a definição de sua próxima adversária. Ela sairá do confronto entre a russa Nadia Petrova e a checa Kveta Peschke.