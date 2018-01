Sharapova está nas semifinais A russa Maria Sharapova venceu hoje sua compatriota Svetlana Kuznetsova, por 4/6, 6/2 e 6/2, e se classificou às semifinais do Aberto da Austrália de tênis, que está sendo disputado em Melbourne. Sharapova, campeã em Wimbledon e do Masters do ano passado, enfrentará agora a vencedora da partida entre a francesa Amelie Mauresmo e a americana Serena Williams.