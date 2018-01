Sharapova estréia bem em Birmingham A tenista russa Maria Sharapova começou bem a sua preparação para Wimbledon, torneio do Grand Slam que começa no dia 20 de junho e em que ela é a atual campeã. Na abertura da temporada nas quadras de grama, a número 2 do mundo venceu nesta terça-feira em sua estréia em Birmingham, na Inglaterra. Vice-líder do ranking mundial, atrás apenas da norte-americana Lindsay Davenport, Sharapova ganhou de Anne Kremer, de Luxemburgo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0. Como é a cabeça-de-chave número 1 do Torneio de Birmingham, a russa de 18 anos estreou já na segunda rodada. Pela terceira rodada do torneio, que distribui US$ 200 mil em prêmios, Sharapova vai enfrentar a vencedora do confronto entre as australianas Samantha Stosur e Evie Dominikovic. Em outros jogos em Birmingham, ainda pela primeira rodada, a venezuelana Milagros Sequera derrotou a norte-americana Lisa Raymond por 6/1 e 6/0 e a norte-americana Laura Granville venceu a britânica Anne Keothavong por 6/2 e 6/0.