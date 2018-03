Sharapova estréia com vitória em Roma Em busca da liderança do ranking mundial, a russa Maria Sharapova estreou com vitória no Torneio de Roma, que distribui US$ 1,3 milhão em prêmios. A tenista de 18 anos venceu nesta terça-feira a espanhola Anabel Medina Garrigues por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Sharapova estreou já na segunda rodada. E, se for campeã em Roma, ela passará a norte-americana Lindsay Davenport e assumirá a liderança do ranking mundial. Em outras partidas desta terça-feira, em Roma, a sérvia Ana Ivanovic derrotou a francesa Tatiana Golovin por 6/3 e 6/4, a israelense Anna Smashnova ganhou da russa Elena Likhovtseva por 6/1 e 6/3, a francesa Mary Pierce venceu a chinesa Shuai Peng por 6/1 e 7/5, a argentina Paola Suarez eliminou a russa Svetlana Kuznetsova por 6/2 e 6/4 e a japonesa Ai Sugiyama superou a búlgara Magdalena Maleeva por 6/2 e 6/4.