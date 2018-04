Sharapova estréia com vitória em Seul As favoritas venceram na primeira rodada do Torneio de Seul, na Coréia do Sul, que distribui prêmios de US$ 140 mil. A principal delas é a russa Maria Sharapova, cabeça-de-chave número 1, que não teve dificuldades para ganhar da suíça Emmanuelle Gagliardi por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Quem também confirmou o favoritismo foi a japonesa Shinobu Asagoe, cabeça-de-chave número 2 do torneio, que derrotou sua compatriota Seiko Okamoto por 6/0 e 6/2. Em outros jogos disputados nesta terça-feira, a eslovena Katarina Srebotnik venceu a italiana Antonella Serra Zanetti por duplo 6/1 e a japonesa Saori Obata eliminou sua compatriota Yuka Yoshida, que abandonou o confronto no terceiro set.