Sharapova estréia com vitória nos EUA A tenista russa Maria Sharapova perdeu a liderança do ranking da WTA (sigla em inglês para Associação das Tenistas Femininas), mas manteve a boa fase e estreou com vitória no US Open nesta segunda-feira: ganhou da grega Eleni Daniilidou por 2 sets a 0 (duplo 6/1) e agora enfrenta Dally Randriantefy, de Madagascar. A rodada desta segunda-feira ainda teve mais jogos. Confira abaixo os resultados do torneio de simples masculino: Scoville Jenkins (EUA) venceu George Basti (SUI) por 7/6 (4), 6/0, 6/7 (1), 4/6 e 7-6 (5); Tommy Robredo (ESP) venceu Daniele Bracciali (ITA) por 3/6, 6/3, 6/4 e 6/2; Richard Gasquet (FRA) venceu Alberto Martín (ESP) por 6/2, 6/3, 1/6, 6/7 (4) e 6/4; Guillermo Coria (ARG) venceu Félix Mantilla (ESP) por 7/6 (5), 6/1 e 6/3; Mariano Puerta (ARG) venceu Noam Okum (ISR) por 7/6 (4), 6/7 (3), 6/4 e 6/0; Mikhail Youzhny (RUS) venceu Florian Mayer (ALE) por 6/1, 6/0 e 6/2; Giorgio Galimberti (ITA) venceu Donald Young (EUA) por 7/6 (4), 6/1 e 6/2; Igor Andreev (RUS) venceu Gilles Elseneer (BEL) por 6/4, 6/4 e 6/2; Cyril Saulnier (FRA) venceu Janko Tipsarevic (SCG) por 6/7 (7), 7/6 (3), 6/4 e 6/3; Tommy Haas (ALE) venceu Peter Luczak (AUS) por 3/6, 6/3, 6/2 e 6-3; Thomas Johansson (SUE) venceu Mariano Zabaleta (ARG) por 6/3, 6/4 e 6/3; Jonas Bjorkman (SUE) venceu Tomas Behrend (ALE) por 6/3, 6/3 e 6/0; Robin Soderling (SUE) venceu Juan Ignacio Chela (ARG) por 6/7 (3), 7/6 (4), 6/3 e 6/4; Rafael Nadal (ESP) venceu Bobby Reynolds (EUA) por 6/3, 6/3 e 6/4; Tomas Berdych (CZE) venceu Philipp Kohlschreiber (ALE) por 7/6, 7/6 e 6/4; Nicolás Massú (CHI) venceu Jan-Michael Gambill (EUA) por 7/6, 6/2 e 6/3; Jiri Novak (CZE) venceu Dick Norman (BEL) por 6/4, 6/4 e 6/2; Ivan Ljubicic (CRO) venceu Tobias Summerer (ALE) por 6/3, 7/6 e 6/3; Brian Baker (EUA) venceu Gastón Gaudio (ARG) por 7/6, 6/2 e 6/4; Ricardo Mello (BRA) venceu Juan Monaco (ARG) por 6/7, 6/2, 6/1 e 6/4; Cyril Saulnier (FRA) venceu Janko Tipsarevic (SCG) por 6/7, 7/6, 6/4 e 6/3; Xavier Malisse (BEL) venceu Jan Hernych (CZE) por 6/2, 7/5 e 6/2. Confira abaixo os resultados do torneio de simples feminino: Dally Randriantefy (MAD) venceu Mary Gambale (EUA) por 6/3 e 6/1; Vera Douchevina (RUS) venceu Tiffany Dabek (EUA) por 6/1 e 6/2; Shenay Perry (EUA) venceu Alicia Molik (AUS) por 6/4 e 6/4; Marion Bartoli (FRA) venceu Barbora Strycova (CZE) por 6/3 e 6/0; Shahar Peer (ISR) venceu Marta Domachowska (POL) por 7/5 e 7/5; María Emilia Salerni (ARG) venceu Jessica Kirkland (EUA) por 6/4, 3/6 e 7/6 (0); Venus Williams (EUA) venceu Rika Fujiwara (JPN) por 6/3 e 6/1; Sania Mirza (IND) venceu Mashona Washington (EUA) por 7/6 (6), 6/7 (6) e 6/4; Fabiola Zuloaga (COL) venceu Ashley Harkleroad (EUA) por 6/0 e 3/0 (ela abandonou); Maria Elena Camerín (ITA) a Dinara Safina (RUS) por 6/3, 6/7 (5) e 6/3; Lisa Raymond (EUA) venceu Anne Kremer (LUX) por 6/4, 3/6 e 6/2; Ivana Lisjak (CRO) venceu Emilie Loit (FRA) por 1/6, 6/4 e 6/3; Nicole Pratt (AUS) venceu Akiko Morigami (JPN) por 6/7 (0), 6/0 e no último ela abandonou; Emma Laine (FIN) venceu Shuai Peng (CHN) por 3/6, 7/6 (4) e 6/2; Maria Kirilenko (RUS) venceu Laura Pous Tio (ESP) por 6/2 e 6/3; Francesca Schiavone (ITA) venceu Jelena Kostanic (CRO) por 6/2 e 7/5; Julia Schruff (ALE) venceu Flavia Pennetta (ITA) por 6/4, 3/6 e 7/5; Jie Zheng (CHN) venceu Iveta Benesova (CZE) por 6/2, 3/6 e 6/0; Michaela Pastikova (CZE) venceu Rita Grande (ITA) por 3/6, 7/6 e 6/3; Nicole Vaidisova (CZE) venceu Kveta Peschke (CZE) por 6/3 e 6/1; Ai Sugiyama (JPN) venceu Alyona Bondarenko (UKR) por 5/7, 6/4 e 6/3; Catalina Castaño (COL) venceu Alina Jidtkova (RUS) por 6/4 e 6/3; Ana Ivanovic (SCG) venceu Lindsay Lee-Waters (EUA) por 7/6 e 6/3; Nadia Petrova (RUS) venceu Eva Birnerova (CZE) por 6/4 e 6/4; Serena Williams (EUA) venceu Yung-Jan-Chan (TPE) por 6/1 e 6/3; Daniela Hantuchova (SVK) venceu Camille Pin (FRA) por 6/3 e 6/1; Maria Vento-Kabchi (VEN) venceu Sanda Mamic (CRO) por 1/6, 6/3 e 6/3; Kim Clijsters (BEL) venceu Martina Muller (ALE) por 6/1 e 6/2; Laura Grandville (EUA) venceu Silvia Farina Elia (ITA) por 6/2 e 6/1; Aiko Nakamura (JPN) venceu Marissa Irvin (USA) por 6/3 e 6/3; Ekaterina Bychkova (RUS) venceu Svetlana Kuznetsova (RUS) por 6/3 e 6/2. Em negrito os tenistas brasileiros.