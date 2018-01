Sharapova fora de torneio na França Um inflamação na garanta vai impedir os franceses de admirarem o jogo da campeã de Wimbledon, Maria Sharapova. A tenista russa, hoje uma das maiores atrações do circuito feminino, teve problemas respiratórios depois de conquistar o título do WTA de Tóquio e resolveu desistir do torneio francês, em que estrearia com Tatiana Golovin - também russa de nascimento, mas naturalizada francesa.