Sharapova ganha de Garbin e avança às oitavas na Austrália Na sua melhor apresentação no Aberto da Austrália, a tenista russa Maria Sharapova, cabeça-de-chave número um, não teve dificuldades para superar a italiana Tathiana Garbin por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1 e avançar às oitavas-de-final do primeiro Grand Slam da temporada 2007. Nesta terceira rodada, as atletas voltaram a sofrer com o forte calor na cidade de Melbourne - os termômetros registraram 38ºC. "Acredito que posso dizer que tenho sorte de seguir na competição depois da minha primeira rodada (venceu apertado a francesa Camille Pin)", disse Sharapova. A jogadora está com manchas nos ombros e braços por causa das altas temperaturas. Na próxima fase, a russa, segunda colocada do ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA), vai encarar a compatriota Vera Zvonareva, 22.ª pré-classificada, que eliminou a sérvia Ana Ivanovic também por 2 a 0, com 6/1 e 6/2. As duas atletas já se enfrentaram em cinco ocasiões, com três vitórias de Sharapova. A apresentação foi a melhor de Sharapova no Aberto da Austrália. Jogando bem no fundo da quadra, ela conseguiu 24 "winners" (bolas indefensáveis), contra apenas cinco da Garbin. Apesar de já conquistar os títulos de Wimbledon e Roland Garros, a musa russa nunca ganhou a competição na Oceania. Em outro jogo da rodada, a suíça Martina Hingis, sexta cabeça-de-chave bateu a japonesa Aiko Nakamura por 6/2 e 6/1 e também avançou no torneio. A tricampeã do Aberto tentará uma vaga nas quartas-de-final contra a ganhadora do duelo entre a russa Dinara Safina e a chinesa Na Li. Se seguir na competição, Hingis pode pegar na semifinal a belga Kim Clijsters, que ganhou da ucraniana Alona Bondarenko, com duplo 6/3. A número cinco do mundo enfrenta agora ganhadora da partida entre a norte-americana Ashley Harkleroad e a eslovaca Daniela Hantuchova. Confira os resultados da chave feminina do Aberto: Maria Sharapova (RUS) venceu Tathiana Garbin (ITA) - 6/3 e 61 Martina Hingis (SUI) venceu Aiko Nakamura (JAP) - 6/2 e 6/1 Kim Clijsters (BEL) venceu Alona Bondarenko (UCR) - 6/3 e 6/3 Vera Zvonerava (RUS) venceu Ana Ivanovic (SER) - 6/1 e 6/2 Patty Schnyder (SUI) venceu Alicia Molik (AUS) - 3/6, 6/2 e 6/0