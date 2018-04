Sharapova ganha e vai encarar Azarenka em Indian Wells

Atual vice-líder do ranking mundial, Maria Sharapova não teve maiores problemas para confirmar o seu favoritismo e avançar à terceira rodada do Torneio de Indian Wells, neste sábado à noite, nos Estados Unidos. A tenista russa venceu a belga Yanina Wickmayer por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5. Agora, porém, ela terá de encarar uma verdadeira pedreira na próxima fase.

Sharapova travará um interessante duelo de ex-líderes do ranking contra a bielo-russa Victoria Azarenka, que hoje é apenas a 32ª pré-classificada em Indian Wells, tendo em vista o fato que despencou na listagem da WTA por causa do longo tempo de afastamento das quadras no ano passado em razão de lesões.

Azarenka foi à terceira rodada neste sábado ao derrotar a belga Kirsten Flipkens por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Diante de Sharapova, ela irá defender uma vantagem mínima no retrospecto de duelos entre as duas. A atual 38ª tenista mundo levou a melhor em sete das 13 partidas que disputou com a russa, que, entretanto, ganhou os últimos dois confrontos, no Masters da WTA de 2012 e na edição de 2013 de Roland Garros.

WOZNIACKI

Outra favorita que garantiu vaga na terceira rodada neste sábado foi a dinamarquesa Caroline Wozniacki, quarta cabeça de chave, que derrotou a tunisiana Ons Jabeur por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4. E a próxima rival da ex-líder do ranking mundial será a suíça Belinda Bencic, que superou a sérvia Bojana Jovanovski por 6/2 e 7/6 (7/2).

Logo atrás de Wozniacki na listagem de favoritas, a sérvia Ana Ivanovic também foi à terceira rodada neste sábado ao arrasar a casaque Yulia Putintseva por 6/3 e 6/1.

Já alemã Andrea Petkovic não conseguiu justificar a condição de nona cabeça de chave ao cair diante da ucraniana Lesia Tsurenko, que ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4.

No segundo escalão do grupo de cabeças de chave, mas também garantidas na terceira rodada estão as italianas Sara Errani e Flavia Pennetta, a sérvia Jelena Jankovic, a norte-americana Madison Keys, a alemã Sabine Lisicki e a francesa Caroline Garcia. Todas elas conquistaram vitórias neste sábado.