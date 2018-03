Sharapova ganha mais uma em Roma A russa Maria Sharapova venceu mais uma e avançou às quartas-de-final do Torneio de Roma. A vítima da vez, nesta quinta-feira, foi a francesa Mary Pierce por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. A próxima adversária de Sharapova será a compatriota Elena Bovina, que derrotou a argentina Paola Suarez por 2 sets a 1, com 3/6, 6/3 e 7/6 (7/5). Com a vitória, Sharapova está cada vez mais perto de desbancar a norte-americana Lindsay Davenport do posto de número 1 do ranking mundial da WTA. A russa precisa conquistar o título na Itália para atingir esse objetivo. Nos outros jogos das quartas-de-final, a espanhola Conchita Martínez encara a francesa Amelie Mauresmo, a russa Vera Zvonareva enfrenta a italiana Francesca Schiavone e a russa Evgenia Linetskaya tem pela frente a suíça Patty Schnyder.