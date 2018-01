Sharapova irá voltar ao topo do ranking Com a eliminação da norte-americana Lindsay Davenport nas quartas-de-final do US Open - foi derrotada nesta quarta-feira pela russa Elena Dementieva -, a também russa Maria Sharapova vai reassumir a liderança do ranking mundial. Ela ocupará o primeiro posto da lista da WTA, a partir de segunda-feira, independente do seu resultado no torneio do Grand Slam em Nova York. Enquanto Davenport defendia os pontos por ter chegado à semifinal do US Open no ano passado, Sharapova ainda segue na disputa do título e já superou a campanha de 2004, quando foi até as oitavas-de-final. Assim, com a liderança do ranking garantida, Sharapova entra em quadra na sexta-feira para enfrentar a belga Kim Clijsters na semifinal do US Open. A outra finalista do torneio sairá do confronto entre Dementieva e a francesa Mary Pierce.