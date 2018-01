Sharapova já está em 2º lugar no ranking Perto de completar 18 anos - faz aniversário no dia 19 de abril -, a tenista russa Maria Sharapova assumiu a vice-liderança do ranking mundial. Na lista divulgada nesta segunda-feira pela WTA, ela passou a francesa Amelie Mauresmo e está atrás apenas da norte-americana Lindsay Davenport. Grande musa do tênis mundial, Sharapova vem conseguindo bons resultados na temporada e já tem um título de Grand Slam no currículo: foi campeã de Wimbledon no ano passado.